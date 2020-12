Steijn trainer van NAC na Haagse afzegging: ‘ADO was de bedoeling, maar we kwamen er simpelweg niet uit’

Het kerstmuziekje op de achtergrond, het kleine kerstboompje en de verlichting in huis; het heeft bij de familie Steijn eind november al veel weg van een kerstsfeer. Honden Flow en Isha dartelen ondertussen door de woonkamer. De 47-jarige Hagenaar is blij om terug te zijn in ‘zijn’ regio. Vanaf de keukentafel van zijn huis in Den Haag, kijkt Steijn terug op een jaar waarin hij corona oploopt, bij zijn grote liefde lijkt terug te keren, maar uiteindelijk voor NAC kiest. ,,ADO was de bedoeling, maar we kwamen er simpelweg niet uit.” Het verschil van inzicht over de invulling van de selectie en de samenstelling van de technische staf blijkt te groot om een samenwerking aan te gaan.