Steijn tevreden over eerste 65 minuten: ‘Daarna heel veel weggegeven, dat moet beter in de play-offs’

Niet zo gek

Steijn was lange tijd tevreden over het spel van zijn ploeg tegen Cambuur. ,,We hebben het 65 minuten hartstikke goed gedaan. Je kunt hier een goal tegen krijgen. Dat is niet zo gek tegen een ploeg die al meer dan honderd keer gescoord heeft. Maar ik moet zeggen, vanaf minuut 75 tot het eind hebben we heel veel kansen weggegeven, heel ruim gedekt. Dat moet beter in de nacompetitie.”

Volendam niet zomaar te kloppen

Op basis van het spel in het eerste uur ziet Steijn de play-offs met vertrouwen tegemoet. Zaterdag komt FC Volendam op bezoek. ,,Als we zo spelen in de play-offs als de eerste 60, 65 minuten, dan hebben we goede kans om ver te komen. Thuis hebben we met 3-0 gewonnen van Volendam, maar waren zij goed aan de bal. Uit hebben we geen schijn van kans gehad. Je hebt gelijk een geduchte tegenstander. Maar ik denk dat wij in wedstrijden tegen goede ploegen als Almere en De Graafschap thuis hebben laten zien dat we ons mannetje kunnen staan. Volendam weet dat wij niet zomaar te kloppen zijn, we gaan onze huid duur verkopen. Ik heb op basis van de eerste 65 minuten van vandaag veel vertrouwen in zaterdag.”