Steijn tevreden, maar nog niet klaar: ‘Een of twee versterkingen om met NAC voor titel te kunnen spelen’

Dat de oefenmeester Malone al goed kende voor hij in Breda neerstreek, was geen argument om hem de band toe te schuiven. Wel waren zijn ervaring en positie belangrijke thema's, bevestigde Steijn. ,,In een groep heb je altijd drie, vier of vijf jongens die de leiding nemen. Ook Nick (Olij, red.) doet dat bijvoorbeeld. Maar ik vind een keeper ongemakkelijk als aanvoerder te hebben. Ik kies liever iemand die dicht op de situaties op het veld staat.”

Op zoek naar extra offensieve versterkingen

Wie er niet bij is zaterdag is Jan Paul van Hecke. De Zeeuw wacht een transfer en hij wordt in het Rat Verlegh Stadion vervangen door Colin Rösler, die de voorkeur boven de gewezen aanvoerder Nacho Monsalve krijgt. Steijn is blij met de breedte van zijn selectie, maar beseft dat er nog een kwaliteitsimpuls nodig is. ,,Als we echt voor het kampioenschap mee willen doen, moeten we nog één of twee versterkingen halen.”