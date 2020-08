Steijn snel om de tafel met Immers: ‘Hopelijk kan ik hem over de streep trekken om naar Breda te komen’

NAC begint jacht op promotie met klinkende zege op Jong AZ

29 augustus Een goed begin is het halve werk. NAC heeft in eigen huis de promotiewens onderstreept. Bij het officiële debuut van trainer Maurice Steijn trakteerde de Parel van het Zuiden de 3.722 toeschouwers op een 6-1-zege. Daardoor is NAC meteen (mede)koploper.