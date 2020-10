Steijn over tegengoals NAC: ‘Heeft niks met betaald voetbal te maken’

Trainer Maurice Steijn zag zijn NAC maandagavond een pak slaag van jewelste krijgen in het bekertoernooi. Hij was hard in zijn oordeel: ,,Hoe wij die goals weggaven, dat heeft niks met betaald voetbal te maken.”

Binnen twintig minuten stond het al 5-0 tegen Go Ahead Eagles. ,,Ingrijpen”, was zijn antwoord op de vraag wat hij toen dacht. ,,Ingrijpen, met vijf verdedigers gaan spelen om een nog grotere monsterscore te voorkomen”, zei hij bij FOX Sports. De trainer bracht een extra verdediger en slaagde er vervolgens in om de schade te beperken. In de tweede helft viel nog de 6-0.

Lees ook Vernedering in Deventer: gewijzigd NAC krijgt oorwassing en ligt uit bekertoernooi

De trainer wilde niet te veel wijzen naar het coronavirus dat NAC zo plaagt. ,,Je kunt wel zeggen ‘we zijn veel mensen kwijt’, maar als je zo verdedigt... Daar is geen excuus voor. Ik ben blij dat ik daarna heb ingegrepen. Als hier tienduizend man zit, kun je je spelers niet meer bereiken. We moeten deze wedstrijd heel snel vergeten.”

El Allouchi

Zijn aanvoerder, Mounir El Allouchi, stak de hand in eigen boezem. ,,Wij, ervaren spelers, hebben de jonge jongens laten vallen. Er zijn wat jongens van Onder 21 aangesloten, die doen hun uiterste best en dan krijgen ze zo'n wedstrijd. Dat is niet fijn. Voor niemand trouwens.”

,,We missen twaalf jongens, maar dat is geen excuus. Er stonden elf volwaardige eerste-elftalspelers, die moeten er gewoon staan. Maar het ging heel snel, daarna werd het gewoon tegenhouden. In de tweede helft hebben we het goed compact gehouden.”

De middenvelder hoopt dat de negatieve spiraal snel doorbroken wordt. ,,Ik garandeer je dat het vrijdag een heel andere wedstrijd wordt.”