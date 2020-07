Steijn na eerste wedstrijd als trainer van NAC: ‘Ik zag een frisse ploeg, met beleving en plezier’

,,Je kunt niet heel veel verwachten en er zaten wat schoonheidsfoutjes in, maar ik zag vooral een frisse ploeg, die speelde om zoveel mogelijk doelpunten te maken. Spelers met beleving, die er plezier in hadden, dus ik was wel tevreden”, oordeelde Steijn na zijn eerste oefenpot in Bredase dienst.

Steijn deed in het oefenduel onder meer een beroep op Pele van Anholt, wiens contract is afgelopen, en proefspeler Torino Hunte. ,,Van Anholt is een goeie speler, hij heeft gevraagd of hij mee mocht trainen om een nieuw contract af te dwingen. We zijn aan het kijken hoe we dat gaan invullen. We zijn er nog niet helemaal over uit of we hem bij de groep houden. Dat hij kwaliteit heeft, is duidelijk, maar het moet ook haalbaar zijn. En Hunte ken ik nog vanuit VVV. Ik weet wat ik aan hem heb, nu wil ik kijken of hij kan brengen wat ik van hem verwacht en of hij fit genoeg is.”