Steijn kritisch op NAC ondanks zevende zege op rij: ‘Had in de rust wel tien spelers kunnen wisselen’

videoDe zevende zege op rij, een overwinning die in de dying seconds over de streep werd getrokken. Toch was de vreugde ver te zoeken bij NAC-trainer Maurice Steijn. ,,Ik ben teleurgesteld over de manier waarop we gespeeld hebben”, zei hij na de 3-2 tegen Helmond Sport.

,,De ontlading was groot, ik ben ook hartstikke blij dat we gewonnen hebben, maar ik ben wel teleurgesteld over de manier waarop.”

,,Als je de laatste zeven wedstrijden wint en je ziet elke keer een stapje vooruit, dan hebben vandaag wel een stap terug gedaan. In alle facetten. Dat verbaast mij, want je speelt tegen een ploeg die vorige week met 7-0 verloren heeft (tegen NEC, red.). Die ploeg moet je beetpakken, dat hebben we vanaf de eerste seconde niet gedaan. Dan maak je het jezelf onnodig lastig”, klonk het kritisch.

Drie wissels

In de rust rust greep Steijn in. Hij wisselde drie spelers. ,,De manier van druk zetten, bij elke ingooi konden zij aan de bal blijven, het volgen van mensen... Ik heb in de rust drie mensen gewisseld, maar ik had er wel tien kunnen wisselen. Die goal die we tegen krijgen (de 0-1, red.) was net comedy capers.”

De trainer spaarde Dion Malone en Moreno Rutten: het duo stond op scherp en zou bij een gele kaart de wedstrijd tegen FC Volendam missen. ,,Ik had het idee: thuis, tegen Helmond Sport, moet ik die twee er wel naast kunnen zetten. Maar het was toch nodig om ze te brengen. Het blijkt dat we van wedstrijd tot wedstrijd moeten kijken. Hopelijk lopen ze volgende week niet tegen een gele kaart aan”, blikt hij alvast vooruit. Een week na de wedstrijd tegen FC Volendam komt De Graafschap namelijk op bezoek.

Bekijk hier het hele interview: