Steijn kreeg het niet warm van NAC: ‘De ene week is het een 8 en nu een 5, dat blijft iets ongrijpbaars'

,,We moesten hetzelfde opbrengen als tegen Almere, daar hadden we op gehamerd”, wees Steijn op de vorige overwinning van NAC, die wel gepaard ging met mooi voetbal. ,,Dat hebben we niet gedaan. We denken dat we zomaar even van FC Eindhoven kunnen winnen. Dat lukt uiteindelijk ook wel, en het was ook verdiend, maar het spel was heel matig.”