Stan Valckx blijft VVV trouw en wordt geen technisch manager van NAC

Valckx: ,,Mochten ze me vragen, ben ik niet zo arrogant om ze gelijk af te wijzen. NAC zou een mooie uitdaging zijn, zeker. Ik heb het echter goed naar mijn zin bij VVV. Nee, ik ga niet weg. Met Maurice Steijn kan ik lezen en schrijven, maar ik heb hem gezegd dat we NAC niet hoeven te bespreken om de simpele reden dat ik bij VVV blijf. Ieder jaar moeten we zes, zeven spelers vervangen. De kunst is om met een een kleine staf een behoorlijk elftal op de been te brengen. Dat vind ik heel leuk. Hopelijk komen we elkaar over een jaar tegen in de eredivisie. Hij met NAC en ik met VVV.”