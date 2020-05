Stammenstrijd NAC gaat over macht en invloed

1. Waarom vertrekt algemeen directeur Luuc Eisenga per 1 juni bij NAC?

De kern van het verhaal is een conflict tussen de raad van commissarissen (rvc) en de scheidend algemeen directeur die zijn oorsprong vindt in december 2019. Achteraf is het ontslag van Ruud Brood meteen ook het breekpunt gebleken. De spelers en overige stafleden pruimden de trainer niet meer, reden voor Eisenga om in te grijpen. Commissaris technische zaken Mark Haarman en grootaandeelhouder Paul Burema waren tegen. Samen met toenmalig interim-baas Nicole Edelenbos was Burema de grote roerganger achter de contractverlenging van Brood in juni 2019. Alles hebben de rvc en Burema eraan gedaan om Brood binnenboord te houden. Het congé van Brood op oudjaarsdag is Eisenga nooit vergeven. Als het aan de rvc had gelegen, was Brood trainer van NAC gebleven. Technisch manager Tom Van Den Abbeele was nergens te bekennen tijdens die stammenstrijd.