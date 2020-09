Sta-in-de-weg Olij ziet positieve ontwikkeling bij NAC: 'We misten echte leiders’

videoNick Olij is net als vorig seizoen een van de sterkhouders van NAC. De doelman was de eerste twee duels als vanouds een sta-in-de-weg. Olij is blij met de transitie die zijn werkgever heeft doorgemaakt en ziet de komst van een aantal ervaren krachten als een positieve ontwikkeling.

,,We hebben spelers van hoge kwaliteit. En er is een goed evenwicht tussen jongere spelers, zoals Nick Venema, en meer volwassene spelers zoals Lex Immers”, geeft Olij zondagmiddag in het Rat Verlegh Stadion aan. ,,De ervaring van spelers als Malone, Haye, Rutten, Immers en nu ook Bilate geeft kracht aan onze kern.”

Volledig scherm Nick Olij hield vorige week in Helmond zijn doel schoon. © BSR Agency ,,Zo'n wedstrijd tegen Helmond Sport (0-2 zege, red.) hadden we vorig jaar verloren”, haalt Olij een voorbeeld aan. ,,Nu trokken we hem over de streep. Wat we vorig jaar misten, waren leiders. Dat er iemand opstond en zei: ‘Boys, nu gaat het niet goed.’ Nu merk je dat er spelers zijn die weten wat er gevraagd wordt.”

Trainen in het stadion als nieuwe voorbereiding

Zondag in de aanloop naar het thuisduel met FC Den Bosch van maandagavond trainde NAC in eigen stadion. Een initiatief van trainer Maurice Steijn dat de spelersgroep goed bevalt. ,,Goed voor het gevoel. We zijn gewend aan Zundert, waar de velden goed zijn, maar het is lekker om de dag voor de wedstrijd even in het stadion te trainen.”

Luister hier de laatste aflevering van de Gegenpressing Podcast:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Aan het feit dat er maandagavond niet als vanouds 19.000 mensen de tribunes aan de stadionstraat bevolken, moet Olij nog even wennen. ,,Het is lekker om thuis te spelen, maar er waren de vorige keer 3700 mensen. Dat is toch jammer.”

,,NAC staat bekend om het grote aantal supporters”, vervolgt Olij. ,,Ze kunnen ons een bepaalde stimulans geven als we het even moeilijk hebben. Dat missen we nu. Hopelijk volgen er snel wat meer versoepelingen, zodat we meer mensen kunnen verwelkomen.”

FC Den Bosch als derde in de rij

Ook voor slechts 3700 toeschouwers zal NAC maandagavond met niets minder dan een driepunter genoegen nemen. FC Den Bosch moet de derde in de rij worden die de volle buit aan de Bredanaars laat. ,,Maar ik vond ze goed spelen tegen De Graafschap, dus onderschat ze niet. Maar wij moeten van eigen kracht uitgaan en deze lijn doortrekken. Om te halen wat we willen halen.”