Sprintkanon Blijlevens mist het echte NAC: ‘John Smit, Gerard den Haan: daar was het publiek wild van’

Oud-wielrenner en drievoudig etappewinnaar in de Tour de France Jeroen Blijlevens, tegenwoordig ploegleider van Marianne Vos, gaat zijn hele leven al naar NAC. ,,Waarom komen wij graag naar het stadion? Vanwege strijd en de inzet die geleverd wordt. John Smit, Gerard den Haan: daar was het publiek wild van. Ik was erbij in de Beatrixstraat. Geweldige tijd.

De meeste strijd wordt niet op het veld, maar in de organisatie gevoerd. Niemand weet meer hoe het zit. Wat is de identiteit van NAC? Een paar jaar geleden was ik met mijn dochter op de open dag. ‘Papa; ik ken maar een man. Ten Rouwelaar.’ Dan krijg je dus niet echt een clubgevoel. De verbondenheid is alleen nog te vinden bij de supporters onderling, zij zijn NAC. De laatste tien jaar hebben we geen enkel goed seizoen gehad, niet één. In het promotiejaar werden we ook gewoon vijfde, dat seizoen was niet om aan te zien. NAC bedrijft tobsport met een b.”