Sprangers wederom trefzeker bij het tweede van NAC

Afgelopen zaterdag werd Sprangers bij NAC – VVV (0-1) op de bank gehouden toen assistent Rob Penders, hij verving de geschorste Stijn Vreven, clubtopscorer Thierry Ambrose wisselde. Niet Sprangers, maar Bodi Brusselers en later Paolo Fernandes kwamen erin. Twee dagen later pikte Sprangers bij de reserves zijn doelpunt mee door de bal in de korte hoek te schieten.

Twee weken geleden nam de 19-jarige aanvaller twee goals voor zijn rekening bij het tweede in het oefenduel met Zulte Waregem (4-0-zege). In de eredivisie staat Sprangers dit seizoen op acht invalbeurten en een totaal van 78 minuten.

Te Vrede en Sadiq

De twee spitsen die NAC afgelopen vrijdag vastgelegde, waren niet van de partij op sportpark Heksenwiel. Mitchell te Vrede traint al wel mee in Zundert en zal op korte termijn in de wedstrijdselectie opgenomen worden. Voor Umar Sadiq ligt dat iets gecompliceerder. De Nigeriaan is in afwachting van zijn werkvergunning. Het duel tegen Ajax aankomende zondag komt naar alle waarschijnlijkheid te vroeg voor hem. NAC hoopt dat Sadiq inzetbaar is als Heracles 7 februari op bezoek komt, vier dagen later staat de uitwedstrijd tegen Excelsior op het programma.