Sprangers op stap met Haïti, 'Birraz' in voorselectie Australië

InternationalsDat NAC meer en meer een internationaal gezelschap is, tien verschillende nationaliteiten telt de selectie, komt steeds nadrukkelijker naar voren tijdens de interlandperiodes. In de eerste week van oktober vliegt een kwartet spelers over de halve wereld uit: Mark Birighitti (Australië), Karol Mets (Estland), Thomas Agyepong (Ghana) en Richelor Sprangers (Haïti).

Meest in het oog springend is de uitverkiezing van Sprangers. De 19-jarige spits maakte zaterdag tegen FC Groningen zijn eredivisiedebuut en heeft ondertussen zijn eerste uitverkiezing voor het nationale team van Haïti op zak. Aanvankelijk zou Haïti op 6 oktober tegen China oefenen en 10 oktober in en tegen Japen. De wedstrijd tegen China is afgeblazen, Japan gaat wel gewoon door. Omdat het een vriendelijk duel betreft, is het volgens de FIFA-reglementen niet bindend. Daardoor kan Sprangers, die de afgelopen jaren meerdere interlands voor de nationale jeugdteams van Haïti heeft gespeeld, in de toekomst nog voor Nederland uitkomen.

WK 2018

Trainer Stijn Vreven juicht de uitnodigingen voor zijn spelers alleen maar toe. ,,Dat is voor een club als NAC fantastisch. Voor een speler als Sprangers is het een ongelofelijke ervaring als je tegen Japan kan spelen. Ik ben alleen maar blij en hoop dat wij binnenkort Nederlandse en Belgische internationals mogen verwelkomen. Dat is goed voor de speler, voor mij, voor de ploeg, voor de club, voor iedereen.”

Birighitti is als een van de vier keepers opgenomen in de voorselectie van Australië. Op 5 en 10 oktober spelen de ‘Socceroos’ een tweeluik met Syrië. De heenwedstrijd is in Maleisië vanwege de politiek onstabiele situatie in Syrië waar vijf jaar lang een burgeroorlog woedt. De return is in Sydney. De winnaar van Australië – Syrië strijdt met de nummer vier van de Noord- en Midden-Amerikaanse zone, momenteel de Verenigde Staten, om een plaats op het WK 2018 in Rusland.