Sporsklede knokt zich terug: 'Ik kijk niet te ver meer vooruit'

'Ik ben een vrolijk mens, maar als ik niet speel, ben ik niet gelukkig . 'Het gaat komen..., het gaat komen..., het gaat komen', hield ik mezelf steeds voor. De toekomst was mijn motivatie. Mijn ouders, mijn broer en zijn vriendin hadden via een actie van een supermarkt kaartjes gewonnen voor de wedstrijd tegen FC Utrecht (afgelopen zondag, 2-2, red.). Zonder te weten of ik zou spelen. Ik had ze vooraf gewaarschuwd: 'Het kan zijn dat ik op de bank zit, dus jullie hoeven echt niet allemaal te komen.' Dat ze er toch waren, samen met mijn vriendin, was heel bijzonder. Soms heb ik de neiging te denken dat het normaal is, maar dat is het niet. De eredivisie is nieuw voor mij. Ik kijk om me heen en probeer het heel bewust mee te maken. Maar het voelde niet als de eerste keer, het voelde vooral als een afsluiting van alle tegenslag."

Duizeligheid

,,Daarna werd ik getroffen door duizeligheid. Het was best schrikken, want hoe zoiets ontstaat, weet niemand. 'Hoe zou ik me voelen als ik op het veld sta?' Elke keer was het antwoord: 'Dit kan niet Fabian, zo kan ik niet op het veld lopen.' Als ik opstond en met mijn hoofd naar rechts draaide, ging ik vervolgens naar links. Ik had geen controle meer en maakte me zorgen, heftig was dat. Opeens was het er, ik had van die momenten dat ik dacht dat voetballen heel ver weg was. Maar zo plotseling als het kwam, zo geleidelijk is het weggeslopen. Na mijn invalbeurt in De Kuip voelde ik me scherp. Door wat ik heb meegemaakt, kijk ik niet meer te ver vooruit. Ajax-thuis over drie weken is zo ver weg. VVV-Venlo is ook bijzonder, omdat ik weet hoe het is om niet te spelen. Door die tegenslagen ben ik dankbaar voor elke keer dat ik wél mag spelen."