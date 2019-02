Sponsors zeggen NOAD-skybox op, stichting ‘Samen voor NAC’ bevriest projecten

Waar eerder deze week een groep van tien sponsors hun vertrouwen in de raad van commissarissen en de beleidsbepalers van NAC opzegden en daaraan gekoppeld hun sponsorcontracten en businessunit niet willen verlengen na dit seizoen, heeft de stichting ‘Samen voor NAC’ donderdag in een statement laten weten al haar projecten te bevriezen.

Het platform van, door en voor de NAC-supporters met de pijlers maatschappelijk, jeugd en sfeer, laat weten dat ‘door de ontwikkelingen van de afgelopen periode het steeds moeilijker is om partijen te betrekken die willen helpen om projecten tot een goed einde te brengen'.

‘De ontwikkelingen van de afgelopen periode hebben het steeds moeilijker gemaakt om partijen te betrekken. Een logisch gevolg van de situatie. Daarnaast begon het ook bij ons te knagen. Elke week werden er vele uren in gestoken, terwijl we ons steeds minder konden identificeren met datgene wat in en om het stadion gebeurde. Halve waarheden worden verkondigd en er lijkt geen enkel zicht op verbetering.

We zijn hierdoor uiteindelijk op het punt gekomen dat er door ons een keuze gemaakt moet worden. Doorgaan met projecten is geen optie. Opgeven ook niet. De spelers van de jeugdopleiding, de vrijwilligers en trainers zijn net zo goed de dupe van dit wanbeleid. Daarom hebben we besloten alle projecten te bevriezen. De projecten blijven in de vriezer tot we acties hebben gezien, die vertrouwen geven in de toekomst.

Dit moet tenminste blijken uit het vertrek van de voorzitter van de Raad van Commissarissen (dan wel een concrete termijn van vervanging). Dit omdat we het SvN uitgangspunt van transparantie op geen enkele manier kunnen matchen de halve waarheden die hij de wereld in brengt. SvN heeft in haar statuten staan dat we ons niet willen bemoeien met bestuurlijke aangelegenheden. Hieraan is niets gewijzigd. Het vertrek van de voorzitter is geen bestuurlijk verzoek, maar een verzoek tot het geven van visie. Een verzoek tot het nemen van actie en een verzoek tot duidelijkheid. De voorzitter is hier niet toe in staat.’

Open brief

Op woensdag werd door bezorgde en teleurgestelde sponsors een open brief gestuurd naar de raad van commissarissen en de grootaandeelhouders. De brief is ondertekend door Nouwens Transport Breda BV, Auto Hartman, AVT Truck- en trailerservice, De Vliert Sierbestrating, Golden Tulip, Keyser Breda, Kennis Transport en Logistics BV, M-Trizz BV, Nouwens Transport Breda BV, Orange Brick, Tres Art Kunstgalerie, Van Gils Techniek en Voets Assurantiën.

‘We weten allemaal dat het sportief niet goed gaat met onze mooie club. Ondanks de onvoorwaardelijke steun van de hondstrouwe supporters en sponsoren worden we wekelijks teleurgesteld. De selectie heeft simpelweg te weinig kwaliteit en we hebben onszelf na afgelopen weekend al min of meer neergelegd bij (rechtstreekse) degradatie. Voor de samenstelling van deze selectie was Hans Smulders verantwoordelijk en daar is reeds in september afscheid van genomen.

In zijn kielzog vertrok ook Justin Goetzee. De man die bij NAC de laatste jaren de rust heeft bewaard. Hij heeft gezorgd voor een gezonde organisatie en NAC naar categorie 3 bij de KNVB heeft gebracht. Dit alles was uiteraard niet mogelijk zonder de hulp van de aandeelhouders/geldschieters. In eerste instantie waren dit 17 sponsoren die de club hebben gered. Later zijn hier 3 grootaandeelhouders bijgekomen. Laat het duidelijk zijn; zonder deze mensen had de club al lang niet meer bestaan. Maar na de overname hebben we nooit meer iets van deze mensen vernomen. Ondanks vele verzoeken verschijnen deze mensen niet in de media en staan supporters en sponsoren niet te woord. Dat is uiteraard hun goed recht, maar NAC is een club van het volk. Supporters die jaarlijks hun zuurverdiende geld uitgeven aan hun seizoenkaart of business Seat.. Mensen die dagelijks bezig zijn met het wel en wee van de club en doodziek zijn na weer een verloren wedstrijd.

Dat het sportief op het moment erg slecht gaat kunnen we nog wel verwerken. We hebben ervaring met degradaties en zullen ook in de eerste divisie weer massaal seizoenkaarten kopen. Maar het gebrek aan daadkracht, aan communicatie en dramatische leegloop in de organisatie baart ons enorme zorgen. Waarom nog steeds geen vervanger voor Goetzee gevonden? We schijnen nu een dame te hebben als interim directeur?! Is weer een passant zonder enig gevoel bij NAC. De club lijkt compleet stuurloos. Vervolgens vertrekken in één week een aantal ontzettend belangrijke mensen binnen de organisatie; Tim Gillessen en Eric Matijsen. Tim leek de perfecte clubman om de functie van technisch manager te vervullen, Eric werd (als commercieel manager) door de sponsoren op handen gedragen. In hun kielzog vertrekt ook nog Marion van Vroenhoven (assistent voetbalzaken) naar AZ. Ze verlaten allemaal het spreekwoordelijke ‘zinkende schip’.

Dus we hebben op dit moment geen algemeen directeur, geen technisch directeur, geen commercieel manager en geen hoofd opleidingen.... En daarnaast hebben we ook nog een beroerde selectie op het veld. De technische staf laten we nog even buiten beschouwing; die doen hun uiterste best maar boeken door het gebrek aan kwaliteit geen resultaten. Al stralen ze wel een bepaalde gelatenheid uit; mag best wel wat fanatieker en feller!

Als (middelgrote) sponsor en woordvoerder van NOAD box heb ik vorige week een gesprek aangevraagd met de 3 gerespecteerde aandeelhouders. Niet met het doel ze ‘aan te vallen’ want ze blijven redders van onze club. Maar om onszelf gerust te laten stellen. Had gehoopt dat ze met goede uitleg zouden komen over de huidige situatie. Dat ze hun (lange termijn) visie en daadkracht met ons zouden willen delen. Maar helaas; een gesprek bleek niet mogelijk. Ze zijn onbereikbaar. Na de zoveelste teleurstelling vandaag (vertrek van Eric Matijsen) was de maat vol. We hebben overleg gehad met de 10 sponsoren in onze NOAD box en willen een signaal afgeven; Aangezien wij niet het idee hebben dat de huidige problemen adequaat worden aangepakt en we geen vertrouwen hebben in de huidige RVC en beleidsbepalers; zeggen wij collectief al onze sponsorcontracten en onze businessunit op aan het einde van dit seizoen.