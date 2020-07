Sponsor en NAC-supporter Nouwens: ‘We hobbelen achter de meute aan, ik mis actiebereidheid’

“Het interview van de trainer was voor mij de druppel. Punt 1: Hyballa ventileert zijn kritiek via de media. Als dat in mijn bedrijf gebeurt, betekent dat ontslag op staande voet. Ook voor de directeur. Jammer dat hij zijn eigen graf heeft gegraven want het was misschien een goede trainer geweest voor NAC. Punt 2: de inhoud. De machtsspelletjes blijven maar doorgaan. Als het klopt wat er staat, is er totaal geen lange termijnvisie. Want wie is nu nog de lange termijn? Wie zijn nog de echte NAC’ers?”