Spelvreugde meer waard dan een contract bij Benfica

Hij is vernoemd naar Michael Jordan, vader Mitchell van der Gaag was een groot bewonderaar van de beste basketballer aller tijden. CF Andorinha was zijn eerste club. Net als Cristiano Ronaldo, vier keer uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld. Hij is vaste klant bij de nationale jeugdteams van Oranje en maakte zeven jaar deel uit van Benfica's opleiding. Hij spreekt vloeiend Nederlands - ,,hoewel mijn Portugees beter is, omdat ik zestien jaar in Portugal heb gewoond" - en hij heeft een weelderige bos krullen bovenop zijn jongensachtige tienergezicht, net als zijn vader in zijn jonge jaren als PSV-verdediger.

Maandag werd bekend dat de 18-jarige Jordan van der Gaag voor drie jaar heeft getekend in Breda. Hij omschrijft zichzelf als een technische speler, ,,het liefst een of twee keer raken. Fysiek moet ik sterker worden."

Om irreële verwachtingen de kop in te drukken, zegt NAC bij voorbaat dat de aanvallende middenvelder dit seizoen voor het tweede en Onder 19 uitkomt. Wel traint hij dagelijks mee met het keurkorps van Stijn Vreven. ,,Ik heb hoop hier beter te worden door wedstrijden te spelen." Dat lukte bij Benfica namelijk maar mondjesmaat. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan kleine buurman Estoril. ,,Mijn nog tweejarige contract is ontbonden zodat ik naar NAC kon gaan."

Madeira

Met de verhuizing naar Nederland, neemt zijn leven een drastische wending. Hij is namelijk twee als zijn vader in 2001 naar het Portugese bloemeneiland Madeira vertrekt, geboortegrond van Ronaldo, om bij Maritimo Funchal te gaan werken. Eerst als speler, later als trainer. Op zijn elfde wordt Jordan ingelijfd door 'O Glorioso' en vertrekt het hele gezin naar Lissabon. ,,Maar ik zie mezelf niet als supertalent omdat ik bij Benfica in de jeugd heb gespeeld. Benfica is voor mij hetzelfde als NAC. Ik was daar niet meer blij, omdat ik niet speelde. Bij NAC kan dat wel. Aan het eerste denk ik overigens niet hoor, eerst mezelf doorontwikkelen en dan misschien volgend jaar."

Kans

In de wetenschap dat technisch directeur Hans Smulders in 2015 Jordans vader Mitchell van der Gaag via FC Eindhoven de kans bood als trainer aan de slag te gaan in Nederland, is de interesse van NAC in de speler grotendeels verklaard. ,,Toch heeft hij geen rol gespeeld in deze overstap. Mijn vader laat mij volledig vrij in mijn keuzes, hij zegt alleen dat zoveel mogelijk spelen het belangrijkste is."