Spelverdeler NAC blijkt notoire kaartenpakker

De speler die algemeen wordt gezien als de beste voetballer die NAC in de gelederen heeft, is hard op weg kampioen kaartenpakker te worden in de eerste divisie. De gele kaart vrijdag in Oss was alweer de vijfde prent van Thom Haye dit seizoen.

Daardoor is de spelverdeler van het elftal van Maurice Steijn zondag (20.00 uur) geschorst tegen FC Dordrecht dat hekkensluiter is met acht punten. Het voordeel is wel dat Haye vlak voor de winterstop, mits hij blessurevrij blijft, inzetbaar is tegen Go Ahead Eagles (11 december) en FC Volendam (18 december).

In de eerste zes competitieduels, waarin NAC foutloos bleef, ontving Haye eenmaal geel. Daarentegen werd ‘de professor’, zoals Haye’s bijnaam luidt, in vier van de laatste zes wedstrijden op de bon geslingerd. Meestal vanwege een overtreding, hoewel overduidelijk te zien is dat Haye niet de Haye is van voor de corona-uitbraak in Breda. De middenvelder was één van de acht besmette spelers in de selectie en heeft flink aan kracht ingeboet. Desondanks is de machinekamer van NAC met zijn inzicht en balgevoel een onmisbare schakel voor het worstelende team.

Wie in de eerste divisie een rangschikking opstelt van spelers met de meeste gele kaarten achter hun naam, ziet dat alleen Mawouna Amevor in staat is om Haye bij te benen. Voor de vijf gele prenten had Amevor twaalf duels nodig, eentje minder dan Haye. De hoge kaartenlast staat niet in verhouding tot die van zijn teamgenoten, want behalve Dion Malone (drie keer geel) en Nick Venema (tweemaal geel) zagen de overige bestrafte spelers maximaal één gele kaart.

De Rooij / Van Hooijdonk

Terug van weggeweest is Kaj De Rooij. De recordaankoop van de Bredase club die in de laatste zes wedstrijden ontbrak vanwege een knieblessure heeft gisteren de groepstraining hervat. De verwachting is dat De Rooij zondag in de wedstrijdselectie wordt opgenomen en op de bank begint.

Ook pechvogel Sydney van Hooijdonk is van de partij. Afgelopen vrijdag verwondde de spits zich in de badkamer van zijn huis toen hij zich ongewild had opgesloten in de douche. In een verwoede poging zichzelf te bevrijden klapte de glazen douchewand en liep hij snijwonden op aan zijn pols, enkel en gezicht. Na een bezoek diezelfde dag aan de eerste hulp van het ziekenhuis gevolgd door drie dagen rust, de gehele selectie was het hele weekend vrij, is Van Hooijdonk weer in training.