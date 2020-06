‘Spelersgroep NAC gelooft in de aanpak van Hyballa’

,,Er moet een oplossing komen waar NAC mee vooruit kan. De bom die nu is gebarsten, had vier weken geleden eigenlijk moeten barsten.” Dat zegt de algemeen directeur van NAC zondagavond. Een dag eerder barstte de bom na het interview van Hyballa met deze krant waarin hij stevige kritiek uitte op Van Den Abbeele.

Maandagavond zit Manders met Hyballa om de tafel, nog zonder Van Den Abbeele. ,,De afspraak met Peter was al gepland. We gaan het nu ook zeker hebben over hoe Hyballa en Van Den Abbeele met elkaar verder moeten. Dat er een verschil van inzicht is, is voor iedereen duidelijk. Peter heeft een hele andere kijk op voetbal dan Tom. Dat probleem moet voor 1 juli, als de eerste training op het programma staat, zijn opgelost. Vanaf dat moment wil ik vol de focus hebben op het nieuwe seizoen en moeten de neuzen dezelfde kant opstaan. De standpunten liggen ver uit elkaar en we hebben op dit moment nog niet het gereedschap gevonden om de schade te herstellen.”

Gisteren nam Manders, zelf ook actief op sociale media zoals Twitter, een kijkje op het internet om de mening van de NAC-supporters te peilen. ,,Als directeur benadruk ik steeds dat we het met z’n allen doen, daar horen de supporters dus ook bij. Niet dat je de individuele meningen allemaal even zwaar laat mee wegen, maar het geeft wel een indruk. De supporters staan er altijd, in weer en wind. En we kunnen niet zeggen dat het hier al jaren rustig is, dus volg ik soms de meningen in en rondom de club. Uiteindelijk hebben 9.000 supporters een seizoenkaart gekocht. Ik was gewoon ook nieuwsgierig wat zij hiervan vinden. Daarom heb ik voor de aardigheid de reacties bekeken. De kritiek waar Hyballa mee komt, is voor een groot deel niet nieuw. Binnen de club heeft Hyballa het vaker aangekaart. Vervolgens vind ik dat je dan met elkaar tot een besluit komt. Meteen na mijn start heb ik het technisch hart weer in ere hersteld; ik wil dat we een gezamenlijke voetbalvisie hebben.”

Welke beslissing Manders ook gaat nemen, dat zal met ruggespraak van de raad van commissarissen (rvc) zijn. Het toezichthoudende orgaan waarvan de leden zaterdag met elkaar spraken over hoe de controverse tussen Hyballa en Van Den Abbeele te managen. ,,Mijn besluit leg ik voor aan de rvc, dat neem ik niet in mijn eentje. De rvc heeft vanuit zijn eigen perspectief een beschouwing gemaakt van deze situatie.”

In het hypothetische geval dat Hyballa wordt weggestuurd, zou NAC na Ruud Brood en Willem Weijs een derde trainer in amper zeven maanden verslijten. ,,Als dat uiteindelijk de oplossing is, is het niet heel sterk met trainer nummer zoveel in zo’n korte tijd”, zegt Manders die ook uitvoerig contact heeft gehad met een afvaardiging van de spelersraad.