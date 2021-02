Spelers NAC hebben sneeuwvrij

In verband met de gevaarlijke toestand op de weg, hebben de NAC-spelers vandaag een vrije dag gekregen. Of morgen de groepstraining wel doorgang vindt, is een beslissing die vandaag wordt genomen. Het is ook goed mogelijk, laat NAC weten, dat het weekschema wordt omgegooid. Spelers als Thom Haye (Amsterdam), Lex Immers (Den Haag), Ramon Hendriks (Rotterdam), Kaj de Rooij (Best) en Moreno Rutten (Den Bosch), maar ook trainer Maurice Steijn (Den Haag) moeten een flinke afstand overbruggen voordat ze op het trainingscomplex in Zundert zijn. Kersverse aankoop Anco Jansen heeft zijn woonplaats Zwolle tijdelijk ingeruild voor Breda waar hij een appartement heeft betrokken.