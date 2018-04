Spelers NAC hebben begrip voor boze fans: 'Maar het was zeker geen onwil'

,,Ik begrijp hen”, liet verdediger Menno Koch na afloop weten. ,,Maar het was zeker geen onwil. Iedereen heeft 100 procent gegeven. Je kunt alleen zeggen dat we de kansen niet afmaken en de doelpunten tegen kregen.” In alle begrijpelijke zwarte emotie die na het laatste fluitsignaal over de club hing op het Kasteel, mocht volgens Koch echter ook niet vergeten worden ,,dat we alles nog in eigen hand hebben.”

Goed en slecht

Nog één keer winnen en NAC is er. Maar toch. ,,Ik weet niet wat het is”, klonk het uit de mond van de zwaar aangeslagen Mounir El Allouchi. Je kan er van alles van zeggen. Over wat goed en slecht was. Over de kansen die niet benut zijn. Maar wat heb je er nu aan? Ik ben vooral boos, denk ik. Dat van die kansen is het verhaal van het hele seizoen. Ook dat we kwalitatief beter zijn dan veel tegenstanders. Net als vanavond. Maar we winnen weer niet van een directe concurrent.”

Volgens de Roosendaler hadden de spelers voor aanvang van de wedstrijd nog meegekregen dat concurrent Roda JC 'slechts' een punt had overgehouden aan het treffen met PSV. Daarmee kon NAC zich in Rotterdam al zo goed als veilig spelen. Het veranderde volgens hem niets aan de strategie. ,,Wij zijn gewoon ons eigen spel blijven spelen.”

Volledig scherm Menno Koch in duel met Fred Friday van Sparta. 'Ik begrijp de fans, maar we hebben het allemaal nog wel in eigen hand.' © Pro Shots