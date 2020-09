Spelbepaler Haye wilde toon zetten en zag NAC op tandvlees winnen: ‘Moest van heel ver komen’

,,Soms zeggen ze wel eens dat dit de lekkerste overwinningen zijn", analyseert de trotse Haye zijn gevoel, kort nadat NAC de achterstand door een late treffer heeft omgebogen. ,,Hem zo over de streep trekken is heerlijk. In de rust zeg je tegen elkaar dat je tijd zat hebt, maar dat gelijkmaker zo snel valt is heerlijk. Zo’n moment trekt je over het dode punt. Toen was het vol in de aanval op weg naar de tweede.”

,,Ik zag dat het vandaag van ver moest komen”, vervolgt de creatieveling zijn betoog. ,,Veel jongens zaten op het tandvlees, maar dat maakt de overwinning alleen maar mooier. Na die tegengoal viel het even stil in het stadion. Dat was heel apart. Het stadion is nu een kwart gevuld, maar als je ziet wat er uiteindelijk weer los komt op zo’n avond is dat echt genieten.”

Signaal afgeven bij opstootje

Haye viel in de tweede helft op door een signaal af te geven. Toen FC Den Bosch-speler Ryan Trotman op de grond bleef liggen, besloot de uitblinker door te spelen. Een opstootje volgde. Haye kan er wel om lachen. ,,Ik win een duel, die jongen blijft liggen en ik zag een paar spelers twijfelen. Wat doen we? Ik had zoiets van: als we elke keer heel lief gaan helpen door het tempo eruit te halen, blijven ze naar de grond gaan.”

Thom Haye in actie tegen FC Den Bosch.

,,Gewoon doorpakken. Dan staat hij wel weer op”. Voor Haye een keuze op basis van gevoel. Verbaal is hij naast het veld misschien niet het meest aanwezig, maar zodra zijn voeten spreken is het de onbetwiste maestro op de Bredase grasmat. Haye bepaalt wat er gebeurt. ,,Ik ben me daar niet van bewust, maar het is wat ik voel. Er kwamen een paar jongens achter me aan en de rest zat er kort op. Een moment om de toon te zetten.”

Compliment voor Van Hooijdonk

De spelbepaler zag dat ook de invallers maandagavond een duit in het zakje deden. Tot grote tevredenheid. ,,Aanvankelijk was het plan om de bal bij Immers en Bilate te leggen en bij te sluiten.” Dat plan viel snel in duigen, waardoor Van Hooijdonk zijn kans greep. ,,Complimenten naar Sydney dat hij die rol vlekkeloos heeft overgenomen. Dat is iets moois.”