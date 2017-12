In aanvallend opzicht zal vanavond bij NAC veel afhangen van de spits en de linksback. Thierry Ambrose was bij vijf van de laatste acht doelpunten betrokken: twee goals en drie assists. Jose Angeliño op zijn beurt creëerde deze competitie 28 kansen, tenminste vijf meer dan iedere andere verdediger in de eredivisie.

Oppassen moet NAC, wat verre van een nare of irritante ploeg is, voor de alsmaar uitdijende kaartenlast. De Bredanaars werden tien keer vaker beboet dan Willem II en voeren het gele kaarten klassement aan met 34 prenten. ,,We moeten de balans vinden tussen intensiteit, passie en de juiste emotie spelen. Altijd het koppie erbij houden en niet ingaan op provocaties. Speel met het hart, maar ook met het hoofd. Met gezonde agressiviteit dus”, heeft Vreven zijn spelers verteld.

Rug rechten

,,Ondanks een aantal grote ontgoochelingen hebben we dit seizoen een ding bewezen. Dat we het vermogen hebben om de rug te rechten na een tegenslag. Achilles’29 was een drama, vier dagen later winnen we van Feyenoord. De 0-8 tegen Ajax was een blamage, vervolgens doen we tegen Excelsior wat we moeten doen; winnen. Dat is knap.”