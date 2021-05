Specialisten El Allouchi en Van Hooijdonk bezorgen NAC probleemloze avond in Nijmegen

Zoals bekend geen Maurice Steijn in Nijmegen, Hans Visser was vanwege de veelbesproken Ibizagate van de trainer de eindverantwoordelijke in Nijmegen. Vlak voor het weekend besloot NAC namelijk dat Steijn alsnog in quarantaine moest gaan na zijn buitenlandse trip. Een andere afwezige in De Goffert was Lex Immers. De routinier ontbrak vanwege een blessure. Nick Olij keerde na zijn coronabesmetting terug onder de lat. Marouan Azarkan maakte zijn basisdebuut.

Thuiswedstrijd in play-offs

De tweede plaats en directe promotie zijn uit zicht verdwenen, in de laatste wedstrijden staat alleen een goede uitgangspositie voor de play-offs op het spel. NAC, na de nederlaag tegen Excelsior teruggezakt naar plek vijf, begint de nacompetitie op 15 mei met een thuiswedstrijd als het eindigt op plek drie, vier of vijf. NEC staat zesde, had voor aanvang van het duel op maandagavond vier punten minder en wilde de druk graag opvoeren.

Het begin was ook voor de thuisploeg. Rangelo Janga stond al na zeven minuten vogelvrij voor het doel, maar Olij redde fraai en hield NAC op de been. Maar NEC hielp NAC in het zadel. Cas Odenthal verspeelde de bal klungelig aan Kaj de Rooij en kon dat alleen corrigeren met een overtreding: penalty. Mounir El Allouchi schoot na tien minuten raak: 0-1. Treffer nummer elf voor de Roosendaler.

Vrije trap Van Hooijdonk

Tien minuten later was het al 0-2. Weer werd er gescoord uit een stilstaande fase. Na een overtreding op Ramon Hendriks (linksback in het 4-3-3-systeem) kreeg NAC een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied. Specialist Sydney van Hooijdonk bewees zijn waarde, schoot in de verre hoek en tekende zo voor zijn veertiende seizoenstreffer.

Zo had NAC al na twintig minuten een comfortabele voorsprong te pakken. De Bredase ploeg domineerde vervolgens en kon op slag van rust zelfs op 0-3 komen. De Rooij profiteerde van weer een fout in de Nijmeegse defensie en kon alleen op Mattijs Branderhorst af, maar faalde oog in oog met de doelman.

Probleemloze tweede helft

In de tweede helft bleef NAC eenvoudig overeind. De voet ging wat van het gaspedaal, de defensie had niet veel te doen en in aanvallend opzicht werd er lang geen echte kans meer gecreëerd. Een kleine tien minuten voor tijd had invaller DJ Buffone nog de 0-3 op zijn schoen, maar kreeg hij de bal niet langs Branderhorst. In de slotminuut scoorde hij wel, maar die treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Zo werd de ruststand ook de eindstand.

De Bredanaars zagen maandagavond dat ze van NEC, als de stand zo blijft de eerste tegenstander in de play-offs, niet zo veel te vrezen hebben. Dankzij de comfortabele zege is de achterstand op de derde plek weer één punt. Mocht NAC plek drie nog over weten te nemen, dan speelt het in de nacompetitie ook de eventuele halve finale thuis. Maar dan moet in de komende twee wedstrijden (MVV-thuis en Cambuur-uit) nog Go Ahead Eagles en Almere City worden ingehaald.

Opstelling NAC: Olij; Schouten, Adiléhou (86. Rösler), Malone, Hendriks (86. Maria); Fiorini, Haye, El Allouchi (79. Jansen); Azarkan (74. Buffonge), Van Hooijdonk, De Rooij (79. Venema).

