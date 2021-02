Speciale NAC-vlag brengt trouwe supporters op wedstrijddagen samen

Beste NAC-supporter,

8 maart 2020, NAC speelt in ons eigen Rat Verlegh Stadion een thuiswedstrijd tegen Roda JC. Nu, februari 2021, niemand kon weten dat de wedstrijd tegen Roda JC tot op de dag van vandaag de laatste thuiswedstrijd was zoals we dit gewend waren. Een Avondje NAC waar de passie en strijd van de tribunes op het veld kan worden omgezet in extra energie. Van ruim voor de aftrap tot in de late uurtjes in onze prachtige binnenstad. Daar kijken wij allen reikhalzend naar uit.

In woorden is lastig uit de drukken wat jullie voor ons betekenen. Geven jullie onze spelers een boost in het stadion? Jazeker! Maken jullie onze club uniek? Volmondig ja! Door weer en wind. In goede en slechte tijden. In ons eigen Rat Verlegh of waar dan ook in het land. Jullie zijn er altijd en overal! Jullie zijn NAC. Jullie maken NAC.

Het moge duidelijk zijn dat wij jullie ontzettend missen. Het moge duidelijk zijn dat wij beseffen dat jullie de Avondjes NAC missen. Op je eigen plaats, met je vrienden, je vader, je moeder, je oom of je tante genieten van het Avondje NAC.

Ieder adres waar een seizoenkaart geregistreerd staat treft één dezer dagen een pakketje aan in de brievenbus. Dit pakketje wordt je aangeboden door NAC, in samenwerking met: NAC Supportersvereniging, NAC Museum, de Clubraad, Breda Loco’s, Stichting Vak G, B-Side Rats, De Rat, Fr0nt76, Samen voor NAC, F7 Ultras en Euro Promo Textiel als dank voor jullie steun. In dit pakket treffen jullie een vlag aan. Dit is niet zomaar een vlag. In 1912 zette NAC onder deze verenigingsvlag haar eerste stappen als voetbalclub.

Hang deze vlag op wedstrijddagen aan je woning en laat zien dat jij ook vanuit huis, onze jongens steunt. Laten we samen heel Breda en omstreken geel-zwart kleuren!

Meer weten over de verenigingsvlag? Klik dan hier!

Wij zijn NAC. Jij bent NAC. Altijd en overal!