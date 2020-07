Sparta Nijkerk biedt opnieuw veel weerstand: Van Hecke bezorgt NAC tweede oefenzege

Derde divisie of vierde klasse, dat is een wereld van verschil. Ook in het tweede oefenpotje van dit seizoen trof NAC een amateurploeg. Maar deze was een stuk moeilijker te verslaan. NAC had veel moeite met Sparta Nijkerk. Jan Paul van Hecke maakte het verschil, vanaf de stip: 1-0.

Dat Sparta Nijkerk een pittige tegenstander was, wist NAC nog van vorig seizoen. Toen, op een koude avond in december, bood de dappere derdedivsionist 90 minuten weerstand in het bekertoernooi en most Huseyin Dogan uiteindelijk in de verlenging voor de beslissing zorgen. Dinsdagavond bleek de ploeg opnieuw lastig te verslaan.

In het eerste oefenduel van dit seizoen liep NAC gemakkelijk over vierdeklasser BSC heen (11-1). Sparta Nijkerk was andere koek. De ploeg bood aardig verzet, bleef eenvoudig overeind en voetbalde bij vlagen knap onder de Bredase druk uit.

Nieuw systeem

In het tweede oefenpotje probeerde trainer Maurice Steijn een nieuw systeem uit. Zaterdag speelde hij met één spits, dinsdag met twee. Er was plek voor zowel Sydney van Hooijdonk als Finn Stokkers. Op het middenveld had Anouar Kali een basisplaats, achterin speelde Robin Schouten op rechts en Pele van Anholt deze keer op links. En het waren de eerste minuten (het werden er zestig) voor doelman Nick Olij, die zaterdag nog toekeek. Proefspeler Torino Hunte (lichte klachten) en Dogan ontbraken.

Het tempo lag heel de wedstrijd zo laag dat het aantal grote kansen op één hand bij te houden was. Acht minuten voor rust dook Van Hooijdonk op voor de doelman, maar zijn poging werd gekeerd. Dat was de eerste grote kans. Twee minuten later ging de bal op de stip toen Van Anholt over de knie ging. Jan Paul van Hecke nam plaats achter de bal en stuurde de keeper de verkeerde kant op: 1-0.

Geen elf wissels, maar één

In de rust deze keer geen elf wissels, maar één: Javier Noblejas verving Van Anholt. Beter werd het er niet op. Twintig minuten voor tijd kreeg Stokkers nog een dot van een kans, maar geheel vrijstaand schoot hij ver over. In het slot werden er nog zeven wissels doorgevoerd: alleen Stokkers mocht de 90 minuten volmaken, enkel Gylermo Siereveld, Chiel Kramer en Marwin Reuvers kregen geen speeltijd. Het verschil bleef – net als in december, maar nu zonder verlenging – bij één doelpunt.

Opstelling NAC: Olij (60. Verbruggen); Schouten (75. Vanacker), Van Hecke (75. Mashart), Riera (Rösler), Van Anholt (46. Noblejas); Azzagari (75. Agougil), Haye (75. Kestens), El Allouchi (75. Neelen), Kali (68. Bel); Van Hooijdonk (75. Bohui) en Stokkers.