Spaanse verdedigers op de nominatie om te vertrekken bij NAC

,,Niet zo raar dat je deze namen noemt. Dit zijn spelers die best teleurgesteld zijn, omdat een aantal weinig (Riera, Dogan, red.) en sommigen niet (Monsalve, Noblejas en Kali, red.) spelen. En één die je noemt, was altijd basis en is nu op de bank beland", zegt Mattijs Manders. Daarmee doelt de algemeen directeur van NAC, zonder hem bij naam te noemen, op Riera. De centrale verdediger die zijn basisplaats is verloren aan middenvelder Dion Malone. Trainer Maurice Steijn gaf als reden voor zijn reserverol onlangs op dat Riera 'te weinig ingreep en schuldig was aan een aantal doelpunten.'