Spaanse verdediger Monsalve derde (defensieve) versterking NAC

Eenmalig

De rechtsbenige mandekker is vanaf zijn debuut in het seizoen 2013/2014 vooral bekend met de lagere divisies van het profvoetbal: Atlético C (vierde niveau), Atlético B (derde niveau), Deportivo La Coruña B (derde niveau), Recreativo de Huelva (derde niveau) en FC Twente (tweede niveau). Hij speelde eenmalig een wedstrijd in de Primera Division. In een elftal met Oblak, Felipe Luis, Koke, Saúl, Griezmann en Torres deed hij op 2 april 2016 negentig minuten mee in het sterrenensemble van Atlético de Madrid in de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Betis Sevilla.