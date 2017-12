Spaans prinsje García schittert als vanouds en snoert critici de mond

De schijnwerpers waren zaterdagavond gericht op Jose Angeliño, terecht ook. Die magische linker van hem die zoveel schade toebrengt aan tegenstanders is een lust voor het oog. Het veulen dat onophoudelijk langs de zijlijn draaft en de ene na de andere vuurpijl lost, oogst veel bewondering. In de schaduw, maar niet minder opvallend, excelleerde Manu García. Het kleine, ietwat iele Spaanse prinsje was de drijvende kracht achter de knappe zege op FC Utrecht (1-3).

De sceptici die vinden dat hij nooit beslissend is in de eindfase van het aanvalsspel van NAC heeft hij vlak voor kerstmis definitief het zwijgen opgelegd. Een doelpunt kwam er niet van zijn voet, hoewel hij in de tweede helft dichtbij was. Zijn inzet ging rakelings langs de verkeerde kant van de paal. Een assist kon hij evenmin bijschrijven, wat overigens níet aan García lag. Dat ligt aan de mensen voor hem die niet in staat zijn om zijn kunststukjes op waarde in te schatten.

Strooigoed

De 1,69 meter kleine middenvelder, die op 2 januari 20 jaar wordt, strooit met listige steekballen zoals zwarte piet kinderen verblijdt met strooigoed. Tegen FC Utrecht legt García de bal in de eerste helft tweemaal prachtig weg achter de laatste lijn, helaas voor hem en het elftal krijgen Thierry Ambrose en Rai Vloet het niet voor elkaar om zijn voorbereidend werk af te maken. Een kwartier voor tijd, de batterij heeft een lange levensduur, lanceert Gracía met een afgemeten steekbal Angeliño, die de keeper op zijn weg vindt. Drie ingevingen die niet tot een doelpunt voor NAC en dus een assist voor hemzelf leiden, maar die wél laten zien de spelverdeler voor eredivisiebegrippen een begenadigd artiest is die in de eerste en tweede fase van de aanvalsopbouw het verschil kan maken.

Scoren lukt Pablo Marí wél, dikwijls bekritiseerd om zijn halfslachtige manier van verdedigen. De aanvoerder promoveert met het hoofd een fenomenale voorzet van Angeliño tot een doelpunt. Zijn tweede van dit seizoen, eerder was hij trefzeker tegen Sparta (2-2). Wat Angeliño week in, week uit met de bal doet, is buitengewoon. Iets dat je zelden ziet op de Nederlandse velden. De indraaiende voorzet bij de openingstreffer waarbij hij de bal met een rotvaart de zestien in slingert, is een typisch gevalletje dat de assist van grotere schoonheid is dan het doelpunt zelf.

Energie

García, hoewel nog zonder treffer, doet niet onder voor Angeliño. In de tweede helft verovert hij op eigen helft de bal, schudt twee tegenstanders van zich af en rent met de bal kort aan de voet het halve veld over, zoals hij dat ook in De Kuip tegen Feyenoord deed. Daarmee staat hij aan de basis van de 2-0 van Ambrose. ,,Ik heb genoten vandaag. Deze rol centraal op het middenveld bevalt me prima. Hier kan al mijn energie kwijt en heb ik het spel voor me. Dit is hoe ik het liefste speel.”

