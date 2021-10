Sociaal bewogen Malone is bij NAC de verbinder tussen jong en oud

NAC ontvangt vanavond voor de KNVB-beker VVV. Bij de Bredase club schieten dit seizoen tieners en begin twintigers als paddenstoelen uit de voetbalgrond. Dion Malone is met zijn 32 jaar de maatschappelijk veldwerker die in nauw contact staat met jongeren. Hij is streng, maar altijd met een vrolijke toon. Soms stelt hij regels op.

Naar Malone wordt geluisterd binnen de beslotenheid van de kleedkamermuren. ,,Anders krijgen ze straf. Vraag maar aan Jethro (Mashart) of Ayouba (Kosiah).” Hij lacht erbij. ,,Ik heb een lijst met regels opgehangen. Op een grappige manier. Als Jethro zijn glas op tafel laat staan, ik noem maar wat, moet hij drie dagen aan een andere tafel zitten. Als tafelgroep willen we hem er dan niet bij hebben. Dat is zijn straf.”

De zachtaardige dromer Mashart heeft de ontembare drang af te dwalen met zijn gedachten. ,,Hij heeft al drie straffen gekregen.” Weer lacht Malone. ,,Jethro doet het goed nu. Het is op een grappige en lieve manier bedoeld.” Op speelse wijze neemt hij de rol van opvoedkundige op zich. Hij heeft een vaste pre-warming-up groep geformeerd. Boris van Schuppen, Pjotr Kestens, Gylermo Sierenveld en Kosiah moeten van Malone met hem meedoen. ,,Om beurten nemen ze de leiding bij het opwarmen. Met een aantal ben ik persoonlijk bezig. Als een van de oudere moet je die jongens een beetje wegwijs maken.”

Te laat komen

Terwijl spelers in- en uitlopen na de middaglunch praat de sociaal bewogen Malone onverstoorbaar door. ,,Te laat komen, troep op tafel laten liggen. In mijn tijd als jonge speler had ik echt een probleem als ik dat deed”, zegt de man die debuteerde in het vorige decennium. ,,Omdat er nu meer jongeren zijn en de sfeer anders is, wordt er minder vaak wat van gezegd. Daarin probeer ik als oudere te sturen.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid, hij herhaalt het een aantal keer. ,,Want je zit wel bij het eerste. In het begin is er veel gesproken over jong en oud. Soms had ik het gevoel dat we te ver van elkaar afstonden. Dat is de reden waarom ik dit initiatief heb genomen.”

Voor de goede orde, het is geen losgeslagen bende. ,,Zeker niet”, lacht Malone als hij wat voorbeelden heeft opgedreund van jeugdige onbezonnenheid. Samen met Ralf Seuntjens (32), Mario Bilate (30), Nick Olij (26) en Thom Haye waakt hij over het jonge grut. ,,Verder hebben we ook jongens als Danny (Bakker) en Moreno (Rutten). Die zijn 26 en 28 jaar. Het is redelijk in balans.”

Vaatwasser

Malone hamert erop dat zijn teamgenoten alles netjes achterlaten. ,,Het is niet eens discipline. Het zijn de dingen die je thuis ook doet. Voor mij hele normale zaken. Stel je woont bij je moeder en je laat elke dag een glas op dezelfde plek liggen. Dan zal ze ook vragen waarom je het glas niet in de wasbak of vaatwasser zet. Mij werd dat thuis direct afgeleerd. Mijn moeder zei het vaak. En als mijn vader ergens klaar mee was, had ik een probleem. Dan had ik het echt bont gemaakt. Verder zei hij niet zoveel.”

Jong en oud ziet hij langzaam in elkaar vervlechten. ,,Dat heeft ook met prestaties te maken”, zegt Malone eerlijk. ,,Wanneer iemand als Boris stappen blijft zetten, kunnen anderen daarin meegaan. We doen het met z’n allen en ik probeer daarin mijn steentje bij te dragen.”