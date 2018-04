Snepvangers: 'Ik weet wat het betekent om voor NAC te kunnen spelen'

Zijn eerste wapenfeit was direct een knal op het vijandelijke doel. ,,De wedstrijd zat in een cruciale fase. We moesten scoren, de bal lag voor mijn goede voet, dus dan ga je voor een schot op doel. Een andere gedachte zat er niet achter.”

Zo simpel als ook de opdracht was waarmee hij het veld in werd gestuurd. ,,Ik moest mijn ding doen. Acties maken, zoveel mogelijk ballen voorgeven en voor gevaar zorgen.”

Hij deed het met zoveel flair en zelfverzekerdheid dat je bijna zou vergeten dat hij als enige amateur op het veld meer dan zestien maanden had moeten wachten op dit moment. Eind 2016 maakte hij in de eerste divisie tegen Cambuur als invaller zijn eerste vijftien minuten voor NAC. Daarna begon het lange wachten op de volgende kans. ,,Daar had ik geen probleem mee. Geduld is een schone zaak. Voor de winterstop heb ik vijftien keer als invaller op de bank gezeten. Dit was daarna weer de eerste keer. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht te moeten invallen. Maar ik ben er altijd wel klaar voor.”

Hoe zijn verwachtingen nu zijn? ,,Je hoopt na zo’n middag uiteraard altijd op meer. Gewoon om je te kunnen bewijzen en alles te geven. Maar ik zit voor mezelf ook nog altijd in de fase dat ik het geduld kan opbrengen om die volgende kans af te wachten.”

Net als El Allouchi en Bart Meijers kwam de bij MOC'17 begonnen Snepvangers zeven seizoenen geleden na het faillissement van RBC bij NAC terecht. Die twee hebben inmiddels een contract afgedwongen. Hij nog niet. ,,Ik ben er ook helemaal niet mee bezig”, zegt hij over zijn amateurstatus. ,,Ook na vandaag niet. Ik vind het vooral mooi dat ik nu vanuit de jeugd voor NAC mijn debuut heb kunnen maken in de eredivisie. Als speler van de club weet ik wat dat betekent. Dat ik speel op amateurbasis vind ik geen probleem. Ik moet me gewoon blijven focussen op het voetbal, mezelf zien te bewijzen en vooral lekker doorgaan waarmee ik bezig ben. Vandaag heb ik voor mijn gevoel in ieder geval gedaan wat ik kon en moest doen."