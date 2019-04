Slechte gewoonte nekt NAC: ‘De kansen die zij kregen, waren onze fouten’

Menno Koch en Erik Palmer-Brown waren onrustig in de opbouw en weinig verdediger in het verdedigende werk. ,,De kansen die zij in de eerste helft kregen, waren onze fouten. Eigenlijk was er weinig aan de hand, we maken het onszelf lastig. Wat moet ik zeggen? Normaal gesproken kan je verliezen bij Heracles, alleen in de situatie waarin wij zitten is ieder punt van levensbelang. Zelf hebben we niet veel gecreëerd. Zij hadden de bal, wij werden teruggedrongen. We hadden een punt kunnen hebben, maar zijn tegen een klap aangelopen.”