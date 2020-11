‘Skifanaat Joris Gieske nieuwe commercieel manager NAC’

Daarvoor was Gieske, die zijn eigen bedrijf Gieske United runt, acht jaar (2003-2011) werkzaam voor de Nederlandse Ski Vereniging op het gebied van marketing en communicatie. Tevens was de skifanaat werkzaam voor SnowWorld (2018-2020), de Oranjecamping (2011-2012) en teammanager van hockeyclub HDM (2016-2018) uit Den Haag.

Breed takenpakket

Volgens ingewijden start Gieske morgen 1 december met zijn nieuwe functie in Breda. Het wordt zijn eerste baan in het betaalde voetbal. Bij NAC is Gieske de opvolger van Sander Mijnhijmer die eind 2019 de taken van Eric Matijsen overnam. Mathijsen was op zijn beurt ruim vijf jaar commercieel manager bij de Bredase club. Mijnhijmer, die vond dat de functie niet goed bij hem paste, stapte onlangs over naar het makelaarskantoor van SEG.