Sjoerd Ars stopt met voetballen: 'Iedere dag mogen doen waar je als kleine jongen van droomt'

,,Genoten van 16 fantastische jaren als profvoetballer. Iedere dag mogen doen waar je als kleine jongen van hebt gedroomd, dat is niet veel mensen gegeven. Het eindresultaat is dan ook 402 officiële duels, 189 doelpunten, 55 assists, 31 gele en 2 rode kaarten, 4 promoties, topscorerstitel en all time topscorer Jupiler League. Wedstrijden gespeeld in de Europa League, Aziatische Champions League, China, Turkije, Bulgarije, Hongarije en Nederland. Iedereen bedankt voor alle steun en support de afgelopen jaren", schreef hij op Twitter.