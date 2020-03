Situatie NAC niet levensbedreigend

NAC traint voorlopig besloten, wedstrij­den tegen Cambuur en FC Den Bosch afgelast

12 maart Vanwege het coronavirus dat Nederland en in het bijzonder de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda in zijn greep houdt, traint NAC volgens een aangepast programma in Zundert voorlopig achter gesloten deuren. Dat heeft de club laten weten.