Situatie NAC gaat ‘supporter’ Gudelj aan het hart: ‘Maar Maurice Steijn is de juiste man’

Gudelj heeft met Spaanse topclub Sevilla net Champions League-voetbal veiliggesteld. Het contrast is dus groot. Zodra zijn jeugdliefde ter sprake komt, moet hij even slikken. Twaalf jaar speelde hij voor de club, waarvan 79 competitiewedstrijden in het eerste. ,,Wat een chaos is het, hè. De ene na de andere kop rolt. NAC zakt steeds verder weg in een sportief moeras. En de supporters moeten het maar slikken en blijven met de rotzooi achter. Ik gun ze zoveel meer, want ze zijn echt bijzonder in Breda.”