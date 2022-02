Seuntjens zag alleen maar rood en wit om zich heen: ‘Het leek alsof we tegen zestien man speelden’

De topscorer van NAC reageerde nuchter voor de camera van ESPN na de uitschakeling. ,,We kregen er geen druk op. Op een gegeven moment dacht ik dat we tegen zestien man speelden. Ik zag alleen maar rood en wit om me heen. Ik zal er nog wel een paar keer van wakker schrikken vannacht.”

Over zijn eigen spel was hij duidelijk. ,,Het was niet voldoende, ik kan wel beter. Maar hoe PSV druk zette vandaag, dan is het gewoon lastig spelen.” Seuntjens had een wat andere rol dan hij gewend was. ,,Ik loop wel veel, ja, het was niet heel lekker. Liefst speel je met meer druk vooruit, maar tegen PSV moet je je aanpassen. Dan doe je dat. Als je aan de bal komt, is dat niet rond hun zestien. Je staat alleen maar tegen te houden. Als je geen moment druk hebt, is het wachten tot er goals vallen. Dat gebeurde ook.”