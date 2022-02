Seuntjens wil bij NAC geen makke lammetjes zien tegen PSV: ‘Met de borst vooruit het stadion in lopen’

NAC ziet in Hilterman oplossing doelpunten­droog­te

In de absolute slotfase van de transfermarkt kwam NAC maandag klokslag middernacht tot een akkoord met FC Emmen over een transfer van spits Jeredy Hilterman. Ook Lance Duijvestijn was serieus in beeld. De gewenste vervanger voor de naar Heerenveen vertrokken middenvelder Thom Haye kwam er niet.

