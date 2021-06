Seuntjens vol vertrouwen: ‘Ik ben goed voor 15 tot 20 goals’

Reikhalzend kijkt hij uit naar het nieuwe seizoen. ,,Mensen die ik tegenkom in de stad vragen: Heb je er nog zin in of ga je weg?” Ralf Seuntjens lacht. ,,Ik woon in Breda, ken veel mensen en krijg van alle kanten mee wat er speelt. Ik lees het, maar heb er geen invloed op. NAC is mijn club. Ik heb er gewoon me-ga veel zin in.”