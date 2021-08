Seuntjens vindt dat Haye bij NAC moet blijven: ‘Zou de beste transfer van deze zomer zijn’

,,Ik heb enorm genoten vanavond”, zei hij na de overwinning waarin hij met een hattrick de hoofdrol vertolkte. ,,Maar ook van de man naast me, Thom Haye”, wees hij op zijn blonde teamgenoot in de mixed zone. ,,Ik ben blij dat het publiek nog even zijn naam scandeert en roept dat hij moet blijven. Dat zou de beste transfer van deze zomer zijn. Hij moet gewoon blijven. Punt.”

Tijdens de ereronde na de overwinning nam Seuntjens Haye apart en wees hem op de tribunes. De middenvelder werd luidkeels toegezongen. ‘We love you Haye, we do’ en ‘Haye moet blijven’, klonk het in het Rat Verlegh Stadion. De Ravanelli van de Haagse Beemden sluit zich daar volledig bij aan. ,,Thom Haye gaat nergens heen”, vertelde hij resoluut. ,,Ik heb een tracker onder zijn auto geplaatst. Als hij in de buurt van Schiphol komt, stap ik in Breda in de auto om hem tegen te houden”, besloot hij met een knipoog.