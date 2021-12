Seuntjens prijst teamgeest NAC, brengt eerbetoon aan Bakkal en geniet ‘op tien’: ‘Maar één zwaluw...’

Van Schuppen lacht om vergelij­king met Bergkamp na heerlijke stift: ‘Misschien een beetje overdreven’

Het was een avond vol hoogtepunten aan NAC-zijde, maar het doelpunt van Boris van Schuppen was wel van erg grote schoonheid. Met een stift zorgde de gelegenheidsspits voor de 0-3 in een wedstrijd die uiteindelijk in 0-5 eindigde. ,,Het ging wel lekker, denk ik”, zei hij bescheiden.

3 december