Seuntjens na eerste training: ‘Lekker om eindelijk het shirt van NAC aan te trekken’

,,Lekker om hier te zijn en dit shirt aan te trekken”, luidt de eerste reactie van Bredanaar Seuntjens (32). ,,Met een positief gevoel ben ik hierheen gereden. Eindelijk voor NAC spelen, bij NAC zijn - want spelen moeten we nog zien. Positief ondanks alle perikelen, want die vonden plaats buiten mijn weten, ik was er nog geen onderdeel van, dus kan er weinig over zeggen.”

Steijn

Er is veel gebeurd tussen het moment dat hij de transfer aankondigde en de dag van de eerste training. Maurice Steijn, de trainer met wie Seuntjens eerder samenwerkte bij VVV-Venlo, is opgestapt. ,,Zonde, vind ik persoonlijk. Ik heb altijd goed met Steijn samengewerkt. Ook de gesprekken voor de transfer waren goed. Ik had graag met hem samengewerkt en daar kan ik veel over zeggen, maar het gaat niet gebeuren, dus kan ik beter kijken naar de toekomst.”

Over die onrust deze zomer: ,,Je leest het, maar hebt er geen invloed op. Ik kreeg wat opmerkingen in de stad: heb je er nog wel zin in? Daar bleef het bij. Natuurlijk heb ik er nog zin in. We moeten het niet groter maken dan het is en gewoon naar de competitie kijken, veel belangrijker”, wil hij het boek snel sluiten.

Volledig scherm Nieuwkomer bij NAC, Ralf Seuntjens. © Pix4Profs/René Schotanus

Rol

,,Ik heb mega veel reacties gehad” zegt de Ravanelli van de Haagse Beemden over zijn transfer. ,,In bekende kringen, maar ook als je ergens anders was. NAC leeft enorm, daarom wilde ik er graag deel van uitmaken.” Over zijn rol: ,,Ik probeer te helpen waar nodig, hoop bepalend te zijn op het veld. Ik moet laten zien dat ik moet spelen, maar dat gaat iedereen doen, er is genoeg concurrentie. Waar ik speel, maakt me niet uit. Onder Steijn was het plan om achter de spits te gaan spelen, maar daar heb je ook Lex Immers, echt een goede speler. Ik kan ook in de spits, dus we zullen het straks moeten gaan uitvechten.”

Twaalf tegen elf

Hij kan niet wachten tot hij voor het eerst het wedstrijdshirt aan mag doen. ,,Ik heb er heel veel zin in. Zeker met het stadion dat straks weer vol zit. Dan is het bij ons gewoon twaalf tegen elf.”

Volledig scherm Seuntjens tijdens de training © Pro Shots / Marcel van Dorst