Seuntjens na eerste nederlaag NAC: ‘Dan valt die weer uit, dan die weer: het blijft maar aanhouden’

Na de eerste competitienederlaag van NAC probeert Ralf Seuntjens zich vast te houden aan de positieve punten. Tevreden was hij met het spel in de tweede helft. ,,Als we dat nu al laten zien tegen De Graafschap, vind ik dat een verzachtende omstandigheid."

,,In de eerste helft spelen ze ons redelijk weg. We hebben geen controle op ze, hebben geen grip. We zetten niet goed druk als ze op onze helft komen, terwijl dat wel de bedoeling was: anders is het wel heel makkelijk voetballen. Maar in de tweede helft stond er een heel ander NAC. Op basis daarvan verdienen we een gelijkspel”, vond de aanvalsleider van de Bredanaars.

,,De tweede helft was prima; een beter NAC. Ik schoof naar het middenveld, we kregen meer controle over de wedstrijd. Wat De Graafschap deed voor rust, deden wij in de tweede helft. Maar dan moet die bal er in vallen, dat deed ie niet”, vervolgde hij. ,,Als we zo druk zetten naar voren en de bal rond laten gaan, kunnen we zelfs De Graafschap in deze fase gewoon onze wil opleggen, da’s een compliment.

Blessures

De vele blessures zorgen voor een waar hoofdpijndossier. Daags voor de wedstrijd hoorde de spits ook nog dat rechtsback Robin Schouten zou vertrekken. Weer een speler minder in de topper. ,,Wat ik dan denk? Kut. Het helpt niet mee, laten we eerlijk zijn. Milan (Vanacker) heeft het goed ingevuld, maar echt lekker is het niet als je in een proces zit en er zijn al zoveel blessures. Dan valt die weer uit, dan die weer, dan die weer. Dan vertrekt Robin nu. Het is zijn goed recht en het is een mooie stap, maar het helpt natuurlijk allemaal niet als dat een dag voor de wedstrijd gebeurt. Dan valt in de eerste helft ook nog Colin (Rösler) uit. Het blijft maar aanhouden. Blessures en gerommel.”

NAC zou een interlandperiode goed kunnen gebruiken om de boel op te lappen. ,,Zou misschien wel goed zijn. Maar volgende week spelen we thuis tegen ADO en moeten we gewoon de eerste drie punten pakken. Na de interlandbreak zullen we misschien weer spelers verwelkomen die terugkomen van blessures. Maar eerst eens zien hoe dat gaat, want dat gaat ook nog erg moeizaam.”

Bekijk hier het interview: