Seuntjens in de ogen van Steijn een toegevoegde waarde voor NAC: ‘Alleen maar pluspunten’

,,Ralf is een uitstekende speler, ik heb vier jaar met hem gewerkt. Hij kan een goal maken, heeft een assist en werkt hard. Hij heeft bij mij de laatste drie jaar ook op het middenveld gespeeld, als nummer tien afwisselend met de nummer negen. Hij weet wat er nodig is om te winnen. Een echte winnaar. Fysiek is hij ijzersterk en het is een jongen uit Breda. Allemaal pluspunten om hem te halen”, licht de trainer toe.

Voor welke positie hij moet komen, laat Steijn in het midden. ,,Prettig als je spelers hebt die op meerdere posities uit de voeten kunnen. In mijn eerste jaar stond hij in de spits en werd hij topscorer van de eerste divisie. Het jaar dat wij kampioen werden, heb ik hem omgewisseld met Opoku en stond hij meer op tien. Goede spelers vinden altijd hun weg. Op welk niveau we volgend seizoen spelen, eerste divisie of eredivisie, maakt voor hem niet uit. En voor ons (wat betreft zijn transfer, red.) ook niet.”

‘Onnodig spannend tegen Jong AZ’

Steijn zag zijn ploeg het zich ‘onnodig moeilijk maken’ tegen Jong AZ. ,,Het was onnodig spannend. We komen dankzij goede goals op 0-2, maar door twee fouten wordt het 2-2. Daarna hebben we het aan de bal behoorlijk gedaan. De 2-3 viel ietwat gelukkig, maar we hebben verdiend gewonnen.”

Hij was tevreden over het spel aan de bal. ,,Als je dat vergelijkt met de wedstrijden hiervoor, tegen TOP Oss bijvoorbeeld... Ik vond ons aan de bal behoorlijk spelen tegen een versterkt Jong AZ. Kansen creëren, goed op het middenveld, backs eroverheen. Jammer dat je het jezelf zo moeilijk maakt.”

Maar, zo zag hij ook: ,,Deze ploeg blijft er in geloven. Ze raken niet snel in paniek, dat heb je met veel ervaring in de ploeg. Als je ziet wat je nog kunt brengen (vanaf de bank, red.) om de wedstrijd om te gooien, dan geeft dat vertrouwen. Deze ploeg is niet snel uit het lood geslagen. Je kunt een keer een fout maken, dan moet iemand anders het corrigeren. Het karakter in deze ploeg zit prima in elkaar.”

Bekijk hier het hele interview: