Seuntjens hoopt op liefdevolle ontvangst: 'Een beetje spannend is de wedstrijd wel'

Voor het eerst in zijn carrière speelt Mats Seuntjens (25) in het Rat Verlegh Stadion niet mét NAC, maar met AZ tégen NAC. Als jongen van de stad hoopt hij zaterdagavond op een warm onthaal.

Een haat-liefdeverhouding, zo kan de relatie tussen NAC en Mats Seuntjens zonder dralen omschreven worden. ,,Mooie jaren met mindere periodes. Soms waren aan beide kanten frustraties”, zegt de 25-jarige aanvaller. In 2015 degradeerde hij met NAC, in 2016 miste hij op een haar na promotie. ,,Ik ben benieuwd hoe de supporters zaterdag reageren. Een beetje spannend is de wedstrijd daarom wel.”

Een publiekslieveling was hij niet. Daarvoor is hij voor de mensen die hem niet kennen misschien te eigengereid, te flegmatiek en te onbereikbaar. Tijdens AZ – NAC (2-1) vijf maanden geleden nam een kleine sector van het Bredase uitvak hem in Alkmaar de maat en floot hem uit. Het ging door merg en been. ,,Ik hoorde het en dacht bij mezelf: laat maar gaan. Na afloop heb ik mijn hand uitgestoken en geklapt, gelukkig werd daar positief op gereageerd. Dat vond ik erg fijn. Uiteindelijk ben ik een van hen.”

Seuntjens maakt van de gelegenheid gebruik en brengt telefonisch een boodschap over. ,,Laten we ophouden met gek doen. Het zou fijn zijn als iedereen normaal doet. Kijk naar het team dat NAC nu heeft; ze spelen hartstikke mooi. De wedstrijd tegen Heracles heb ik op mijn telefoon gezien tijdens de terugreis van Twente - AZ. Die García is niet normaal man, gruwelijk. Zoveel voetbalverstand, echt goed. Hij kan zeker mee in de Nederlandse top.”

Het verst geschopt

Van de generatie die in 2011 met de A1 van NAC de KNVB-beker wint, heeft Mats Seuntjens het zonder twijfel het verst geschopt. Alex Schalk, Felitciano Zschusschen, Thomas van Miert of Peter Gommeren strandden ergens halverwege of zijn opgegaan in de anonimiteit. Na 130 wedstrijden (24 goals en 28 assists) wandelt Seuntjens in de zomer van 2016 transfervrij de deur uit, waar NAC in 2008 en 2013 telkens ruim twee miljoen euro verdient aan Ronnie Stam en Nemanja Gudelj. Evenals Seuntjens twee Bredanaars in hart en nieren.