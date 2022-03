Seuntjens geniet van emotionele avond bij NAC: ‘Dit moment zit in mijn hart en gaat er nooit meer uit’

Het zijn emotionele dagen voor de Ravanelli van de Haagse Beemden, die op het punt staat te vertrekken richting Japan. ,,Het is een rollercoaster waar ik nu in zit. Ook met mijn gezin. De gedachten daarover gaan over en weer. Die kleine van mij voelt aan dat er iets te gebeuren staat. Hij is 3,5 jaar en normaal gaat hij zelf slapen en vindt hij het geen probleem als ik even weg ben. Nu wil hij overal mee naartoe, komt hij continu met me knuffelen of kusjes geven. Ik moet ook bij hem slapen in bed. Zelfs hij voelt dat er iets aan de hand is. In mijn gedachten kan ik soms wel huilen.”