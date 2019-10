Seuntjens doorstaat laatste test voor topper bij NAC, Van Mieghem in de basis bij De Graafschap

Ook Daryl van Mieghem kan zich opmaken voor een basisplaats bij De Graafschap. De vleugelaanvaller maakte vrijdag in het uitduel bij Jong FC Utrecht (2-2) al als invaller zijn rentree na een kuitbeenbreuk.

De Graafschap-trainer Mike Snoei hakt waarschijnlijk pas maandag de laatste knopen door over zijn basisformatie. ,,Met Ralf gaat het steeds beter”, zegt Snoei. ,,De ochtend na Jong Utrecht is hij slecht opgestaan. Maar vandaag (zondag, red.) vond ik hem heel fris ogen. Of het voldoende is om te starten, daar gaan we maandag nog even contact over hebben.”

Bij een basisplaats voor Seuntjens begint Jordy Thomassen op de bank. De basisrentree van Van Mieghem (‘het is heel aantrekkelijk hem te laten starten’) gaat ten koste van Stef Nijland of Mohamed Hamdaoui. Op het middenveld neemt Gregor Breinburg de plaats weer in van Roland Baas. Jasper van Heertum is in het hart van de defensie vermoedelijk opnieuw de vervanger van Toine van Huizen, die vanwege enkelklachten afwezig was bij de laatste training.

Teleurstellende reeks

De Graafschap snakt na drie gelijke spelen op rij naar een goed resultaat. De Doetinchemse club, derde op de ranglijst, heeft drie punten minder dan nummer twee NAC. De achterstand op SC Cambuur, dat een duel meer heeft gespeeld, bedraagt vijf punten.

De domper tegen Jong Utrecht is snel verwerkt, zegt Snoei. ,,Natuurlijk was iedereen teleurgesteld over het resultaat. Maar ik ben positief over de weerbaarheid die we hebben getoond. Op het moment dat we ze in de tang hadden, maakten zij op een dodelijk moment de 2-1.”

Krachtmeting

,,Het wordt een heel belangrijke wedstrijd”, doelt Snoei op de kraker in het Rat Verlegh Stadion, maandagavond gevuld met ruim 19.000 toeschouwers. ,,Ik ben heel nieuwsgierig, we kunnen ons meten met een ploeg die ook graag terugwil naar de eredivisie. NAC heeft dezelfde ambities en vergelijkbare kwaliteiten, ik ben benieuwd waar we staan.”