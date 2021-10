Seuntjens blij dat hij ‘gewoon’ mag spelen met NAC tegen MVV: ‘Wordt uitkijken nu elk interview’

Zijn uitspraken over Bas Nijhuis leidden tot een vooronderzoek van de aanklager betaald voetbal. Na zijn excuses bleef het dus bij een voorwaardelijke schorsing . ,,Ik was verbaasd wat er na de wedstrijd allemaal gebeurde. Uiteindelijk heb ik één wedstrijd (schorsing) voorwaardelijk gekregen met een tijdsduur van twee jaar. Dan voel je je een beetje een crimineel. Vrijdag mogen we weer spelen. Het wordt uitkijken nu elk interview”, geeft de man van zeven doelpunten aan. ,,Opgelucht? Ja, dat wel. Want je weet nooit hoe de aanklager het ziet.”

Uit en thuis

NAC kan vrijdag de derde thuiszege op rij boeken (de vierde in totaal). Buitenshuis is er nog niet één keer gewonnen. Seuntjens weet niet precies waar het aan ligt. ,,Als je vier van de zes uitwedstrijden hebt verloren, is dat geen toeval meer.” De Ravanelli van de Haagse Beemden ziet wel een verschil in speelstijl. ,,Thuis drukken de supporters je vanaf minuut één naar voren, misschien dat je daardoor meer het gevoel hebt van: we moeten vooruit, druk zetten. In uitwedstrijden zie je ons toch behoudender spelen, toch meer in dat 4-4-2-systeem, meer inzakken en minder snel drukzetten. Dat is wel te herleiden naar uit- en thuiswedstrijden.”