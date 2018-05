Sepp de Roover keert als bestuurder terug bij NAC

De Roover krijgt de portefeuille technische zaken en zal het werk van technisch directeur Hans Smulders vanaf een afstandje moeten controleren. Ondanks een doorlopend contract besloot de tweevoudig Belgisch international in 2015 om de overeenkomst te verbreken, ruim voordat NAC via de play-offs degradeerde naar de eerste divisie. De Roover, die in drie seizoenen (2012-2015) 77 wedstrijden speelde voor NAC, zei destijds zich te willen richten op zijn maatschappelijke loopbaan. In Herentals ging hij aan de slag als vertegenwoordiger van Landrover/Jaguar. „Ik wilde niet blijven voetballen om te voetballen en ten koste van alles prof zijn. Die ambitie had ik niet. In mijn hoofd was ik er al een tijdje klaar mee. Ik heb veel wagens gehad, maar de sportuitvoering van de Jaguar is altijd mijn droomauto geweest. Ik heb altijd twee grote passies gehad. Voetbal en auto’s. Dat ik een positieve uitslag heb gekregen op mijn sollicitatie bij de Jaguar-dealer heeft mij overdonderd. Achteraf kan ik zeggen dat het een goede gok is gebleken om mijn carrière te beëindigen.”